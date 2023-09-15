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Испания

Сегодня, 04:56

«Атлетико» с индийским клубом откроет футбольную академию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» в сотрудничестве с индийским клубом «Интер Каши» в ближайшие месяцы откроет академию под названием «Атлетико де Бхарат», сообщает Mundo Deportivo.

Академия будет следовать проекту «Атлетико» по обучению пятилетних детей до тех пор, пока им не исполнится 21 год. Игроки будут отбираться путем просмотров.

Ранее у «Атлетико» был стратегический партнер «Атлетико Калькутта» из индийской суперлиги.

Футбол
ФК Атлетико
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1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
23.12 18:15
Атлетико – Севилья
 - : -
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