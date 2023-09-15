«Атлетико» с индийским клубом откроет футбольную академию

«Атлетико» в сотрудничестве с индийским клубом «Интер Каши» в ближайшие месяцы откроет академию под названием «Атлетико де Бхарат», сообщает Mundo Deportivo.

Академия будет следовать проекту «Атлетико» по обучению пятилетних детей до тех пор, пока им не исполнится 21 год. Игроки будут отбираться путем просмотров.

Ранее у «Атлетико» был стратегический партнер «Атлетико Калькутта» из индийской суперлиги.