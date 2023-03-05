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Сегодня, 00:58

«Атлетико» разгромил «Севилью», Мората и Депай оформили по дублю

Сергей Разин
корреспондент
4 марта. «Атлетико» — «Севилья» (6:1).
Фото AFP
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«Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 6:1.

В составе мадридцев по дублю оформили Мемфис Депай и Альваро Мората, еще по голу забили Антуан Гризманн и Янник Карраско. У гостей единственный гол забил Юссеф Эн-Несири. При этом на 74-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич не реализовал пенальти, а на 81-й минуте при счете 1:5 вторую красную карточку получил Папе Гей.

После этого матча «Атлетико» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 25 очками — на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
04 мар, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
6:1
Севилья

ФК Атлетико
ФК Севилья
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