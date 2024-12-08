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Сегодня, 21:30

«Атлетико» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Атлетико» и «Севилья» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» примет «Севилью» в матче 16-го тура испанской примеры в воскресенье, 8 декабря. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Атлетико» и «Севильи» покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте канала (на платной основе).

С основными событиями игры «Атлетико» — «Севилья» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Севилья

В прошлом сезоне ла лиги команды обменялись победами со счетом 1:0. В чемпионате Испании-2024/25 «Атлетико» набрал 32 очка, «Севилья» — 19. В 15-м туре «Атлетико» победил «Вальядолид» (5:0), а «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной (1:1).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Севилья
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