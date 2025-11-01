«Атлетико» и «Севилья» сыграют в чемпионате Испании 1 ноября

«Атлетико» и «Севилья» сыграют в 11-м туре чемпионата Испании в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 11-й тур.

01 ноября, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Севилья» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Матч «Атлетико» — «Севилья» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция доступна на платной основе и начнется в 18.10 мск.

В предыдущем туре ла лиги «Атлетико» обыграл «Бетис» (2:0), а «Севилья» уступила «Реал Сосьедад» (1:2). «Матрасники» расположились на четвертом месте с 19 очками месте, а севильцы — на 11-й строчке с 13 очками.