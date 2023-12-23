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Испания

Сегодня, 20:13

«Атлетико» в меньшинстве удержал победу над «Севильей» и обошел «Барселону» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Атлетико» — «Севилья».
Фото Reuters
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Севилью» в пересенном матче 4-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Встреча должна была состояться в сентябре, но была пересена из-за шторма.

Единственный гол на 47-й минуте забил Маркос Льоренте. Мадридцы играли в меньшинстве с 70-й минуты — красную карточку получил Чаглар Сеюнджю.

«Атлетико» (38 очков) поднялся на третье место в ла лиге, обойдя «Барселону» (38) по дополнительным показателям. «Севилья» (16) осталась на 15-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 4-й тур
23 дек, 18:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:0
Севилья

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Севилья
0
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