«Атлетико» сыграет с «Севильей» в чемпионате Испании 3 сентября

«Атлетико» на своем поле примет «Севилью» в рамках 4-го тура чемпионата Испании 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» (Мадрид). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Хавьер Альберола Рохас.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями и статистикой. Видеотрансляция противостояния «Атлетико» — «Севилья» будет доступна по платной подписке на Окко в разделе Спорт.

По итогам прошлого сезона команда из Мадрида заняла третье место турнирной таблицы примеры. А андалусийцы расположились лишь 12-м месте.

Турнирная таблица примеры в актуальном виде по всей лиге доступна в разделе на нашем сайте.

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