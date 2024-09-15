Дебютные голы Галлахера и Альвареса принесли «Атлетико» победу над «Валенсией»

«Атлетико» дома одержал победу над «Валенсией» в матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Счет на 39-й минуте встречи открыл Конор Галлахер. На 54-й минуте Антуан Гризманн увеличил преимущество хозяев, а в добавленное время Хулиан Альварес сделал счет разгромным.

Галлахер и Альварес забили свои первые голы за «Атлетико». Футболисты присоединились к команде в августе этого года.

«Атлетико» продлил беспроигрышную серию в ла лиге до пяти матчей. Мадридская команда с 11 очками поднялась на третье место в турнирной таблице. «Валенсия» потерпела четвертое поражение в сезоне и с 1 баллом идет на последней позиции.

В следующем туре «Атлетико» встретится с «Райо Вальекано», а «оранжевые» сыграют против «Жироны».