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«Атлетико» — «Валенсия»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Атлетико» и «Валенсия» встретятся в матче испанской лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Атлетико» встретится с «Валенсией» в матче 5-го тура испанской примеры. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

Основные события игры «Атлетико» — «Валенсия» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Валенсия

«Атлетико» набрал 8 очков в четырех матчах чемпионата Испании. «Валенсия» замыкает турнирную таблицу примеры, у «летучих мышей» одна ничья и три поражения.

В сезоне-2023/24 команды обменялись победами в ла лиге: в первом круге «Валенсия» выиграла со счетом 3:0, а во втором круге сильнее оказались «матрасники» — 2:0.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Валенсия

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