«Атлетико» и «Вальядолид» сыграют в 31-м туре чемпионата Испании в понедельник, 14 апреля. Матч на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 21.50, за 10 минут до стартового свистка. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции «Матч ТВ».

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Вальядолид» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 31-й тур.

14 апреля, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

«Атлетико» с 60 очками в 30 турах занимает третье место в турнирной таблице, его предыдущим соперником была «Севилья» (2:1). У «Вальядолида» — 16 очков и последнее, 20-е место в таблице, бело-фиолетовые в предыдущем туре уступили «Хетафе» (0:4).