«Атлетико» и «Вильярреал» сыграют в 21-м туре чемпионата Испании в субботу, 25 января. Игра пройдет на стадионе «Рисд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция на канале холдинга начнется в 18.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Вильярреал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В ла лиге-2024/25 «Атлетико» с 44 очками после 20 туров занимал второе место в таблице, предыдущим соперником «матрасников» был «Леганес» (0:1). У «Вильярреала» — 33 очка и пятая строчка, в предыдущем туре «желтая субмарина» обыграла «Мальорку» (4:0).