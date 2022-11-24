«Атлетико» включился в борьбу за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Тюрама

«Атлетико» включился в борьбу за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает AS.

На 25-летнего француза также претендуют «Интер» и «Ньюкасл», причем именно миланский клуб называется фаворитом в этой борьбе.

Ранее появлялась информация, что немецкий клуб готов продать футболиста за 10 миллионов евро, так как летом у него истекает контракт.

В нынешнем сезоне Маркус Тюрам — сын знаменитого экс-игрока сборной Франции Лилиана Тюрама — забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.