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Сегодня, 08:59

В «Атлетико» заявили, что ищут зачинщиков беспорядков и уже опознали одного из них

Руслан Минаев
Фанаты «Атлетико» на матче с «Реалом» в 8-м туре ла лиги.
Фото Reuters
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«Атлетико» опубликовал заявление, в котором осудил действия фанатов во время матча с «Реалом» (1:1) в 8-м туре чемпионата Испании.

«С самого начала инцидента департамент безопасности клуба совместно с полицией работает над поиском причастных, один из которых уже опознан. Ко всем причастным к этому инциденту людям, клуб применит внутренний регламент, предусмотренный для очень серьезных случаев. Такое поведение не должно быть в футболе, оно портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера», — говорится в заявлении клуба.

Вратарь &laquo;Реала&raquo; Тибо Куртуа и&nbsp;фанаты &laquo;Атлетико&raquo;. В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.

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