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Сегодня, 21:15

«Атлетико» — «Жирона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Атлетико» — «Жирона» начнется в 22:25 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Атлетико&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Атлетико» встретится с «Жироной» в матче 2-го тура испанской примеры в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано», начало матча — в 22:30 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
25 авг, 22:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Жирона

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре ла лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), а «Жирона» разошлась миром с «Бетисом» (1:1).

В сезоне-2023/24 «Жирона» заняла третье место в чемпионате Испании, набрав 81 очко в 38 турах. «Атлетико» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, у «матрасников» в активе было 76 баллов.

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Футбол
ФК Атлетико
ФК Жирона
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