«Атлетико» — «Жирона»: судья не удалил вратаря гостей. Объясняем, почему он так поступил

На 38-й минуте матча 2-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Жирона» (3:0) судья Хуан Мартинес Мунуэра принял решение, которое вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов. Когда вратарь гостей Пауло Гассанига остановил мяч левой рукой за пределами своей штрафной площади, рефери не удалил его, а наказал лишь предупреждением. Видеоарбитр (ВАР) Хорхе Фигероа Васкес не стал вмешиваться в действия коллеги, по всей видимости, согласившись с его вердиктом.

Почему же судейская бригада поступила таким образом? Оппоненты судьи настаивают, что в том моменте он должен был показать голкиперу красную карточку и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Но Мартинес Мунуэра оценил сделанное Гассанигой иначе, квалифицировав его фол как срыв перспективной атаки и ограничившись желтой карточкой.

Сторонники первой версии указывают на то, что ворота остались пустыми, и нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу оставалось только догнать мяч, перелетавший вратаря, и отправить его одним касанием в сетку.

А те, кто поддерживает судью, обращают внимание на то, что форвард мадридцев не владел мячом и не контролировал его. Между Альваресом и Гассанигой находился защитник «Жироны» Дэйли Блинд, который вполне мог сам завладеть мячом или помешать нападающему это сделать.

В такой ситуации неправильно говорить, что у Альвареса была явная возможность забить гол. По всей видимости, как раз на это и обратил внимание Мартинес Мунуэра, объясняя свое решение защитнику «Атлетико» Сесару Аспиликуэте. Во всяком случае в Испании по видео сделали примерно такую расшифровку слов судьи: «Мяч летит очень высоко, нападающий не контролирует его, и им может завладеть защитник».

Возможно, в таком случае в виде исключения судью стоит приглашать к монитору, чтобы снизить накал страстей и лишний раз продемонстрировать, что ВАР провел проверку, согласился с рефери, но предоставил ему возможность еще раз самостоятельно оценить эпизод с разных ракурсов.