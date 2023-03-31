Автора победного пенальти в финале ЧМ-2022 аргентинца Монтиэля обвинили в изнасиловании

Защитника сборной Аргентины, автора победного удара в серии послематчевых пенальти в финальном матче чемпионата мира-2022 года против Франции (3:3, пенальти — 4:2), Гонсало Монтиэля обвинили в сексуальном насилии.

Как сообщает Marca, предполагаемое правонарушение произошло 1 января 2019 года на дне рождения футболиста в аргентинском городе Ла-Матанса и описывается как сексуальное насилие, совершенное группой лиц. Жертвой насилия стала модель, у которой, по словам ее адвоката, были непродолжительные отношения с футболистом.

Согласно показаниям девушки, она не употребляет алкоголь, но на вечеринке выпила две порции спиртного и «потеряла сознание». После совершения насильственных действий девушку «выбросили за пределы дома Монтиэля». Она не знает, сколько человек участвовало в насилии, и не помнит, как попала домой, добавил адвокат.

По данным источника, заявление на 26-летнего игрока поступило в четверг, 30 марта. По словам адвоката жертвы, она получила угрозы от окружения 26-летнего футболиста после обращения в правоохранительные органы.

Монтиэлю с августа 2021 года он выступает за «Севилью». По ходу карьеры игрок также выступал за «Ривер Плейт», в составе которого трижды стал обладателем Кубка Аргентины и один раз победил в национальном первенстве. В 2018 году защитник вместе с клубом выиграл Кубок Либертадорес.