Азар думает о завершении карьеры в 2024 году

Полузащитник «Реала» Эден Азар может завершить карьеру в 2024 году.

По данным Relevo, последние несколько месяцев 32-летний бельгиец обдумывает возможность завершения карьеры после истечения контракта с мадридским клубом в следующем году. При этом отмечается, что Азар не принял окончательного решения о своем будущем. Он готов рассмотреть предложения, которые позволили бы ему снова получать удовольствие от игры.

С Азаром связывались несколько клубов из США и стран Ближнего Востока, однако конкретные предложения о трансфере на сегодняшний день отсутствуют. В то же время полузащитник чувствует, что уже показал в футболе все, что мог, и перспектива завершить карьеру в «Реале», клубе, за который он всегда хотел играть, мотивирует его.

Азар играет за «Реал» с 2019 года. За это время он выиграл с мадридским клубом дважды чемпионат Испании, один Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне он провел в составе «Реала» 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.