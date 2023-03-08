Азар хочет остаться в «Реале» до истечения контракта в 2024 году

Вингер «Реала» Эден Азар не планирует покидать команду до истечения контракта в 2024 году.

Как сообщает Bernabeu Digital со ссылкой на The Athletic, в феврале 32-летний футболист встретился с руководителями «Реала» и сообщил президенту Флорентино Пересу о своем желании остаться в команде до 2024 года. Бельгиец не ведет переговоров с другими клубами.

По данным источника, приоритетом Азара является счастье его близких. Семье футболиста очень комфортно в Мадриде, а один из его сыновей недавно поступил в академию «Реала».

Ранее сообщалось, что вингер может продолжить выступать в мадридском клубе, если в команде сменится главный тренер.

Футболист выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.