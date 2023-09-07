Азар: «Пришло время наслаждаться жизнью и выпить пива»

Экс-полузащитник «Реала» и «Челси» Эден Азар в документальном сериале «Верьте» раскрыл свои планы на будущее. 32-летний бельгиец остается без клуба после ухода из мадридской команды.

«Мало-помалу пришло время наслаждаться жизнью со своей семьей и друзьями. Выпивая немного пива. Я всегда буду фанатом «красных дьяволов» (сборной Бельгии) и красивого футбола. Я всегда носил капитанскую повязку в сборной с большой честью», — рассказал Азар.

Документальный сериал «Верьте» рассказывает о повседневной жизни сборной Бельгии через нескольких главных героев: Доди Лукебакио, Йохан Бакайоко, Амаду Онана, Ян Вертонген и Эден Азар.