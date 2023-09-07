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Испания

Сегодня, 01:55

Азар: «Пришло время наслаждаться жизнью и выпить пива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Реала» и «Челси» Эден Азар в документальном сериале «Верьте» раскрыл свои планы на будущее. 32-летний бельгиец остается без клуба после ухода из мадридской команды.

«Мало-помалу пришло время наслаждаться жизнью со своей семьей и друзьями. Выпивая немного пива. Я всегда буду фанатом «красных дьяволов» (сборной Бельгии) и красивого футбола. Я всегда носил капитанскую повязку в сборной с большой честью», — рассказал Азар.

Документальный сериал «Верьте» рассказывает о повседневной жизни сборной Бельгии через нескольких главных героев: Доди Лукебакио, Йохан Бакайоко, Амаду Онана, Ян Вертонген и Эден Азар.

Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу
ФК Реал
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
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 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
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