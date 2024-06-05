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Сегодня, 09:15

Азар — о критике в свой адрес: «Она меня не волнует. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Честно говоря, критика меня совсем не волнует. Она больше ранит окружающих тебя людей. Когда ты хоть немного знаменит, ты знаешь, что тебя будут критиковать. Люди имеют право думать, что хотят. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить. Я знал, что меня будут критиковать в определенных аспектах. Даже сейчас меня будут критиковать за то, что я говорю. Но это не мешает мне говорить то, что я думаю», — сказал Азар в интервью Sudpresse.

Азар завершил игровую карьеру в 2023 году. Последним его клубом был «Реал». До этого футболист выступал в таких командах, как «Челси» и «Лилль».

33-летний Азар является двукратным чемпионом Англии и Испании. Также он становился победителем чемпионата Франции во время выступлений за «Лилль».

Эден Азар
Футбол
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