Азар — о завершении карьеры: «Я больше не хотел играть в футбол»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признался, что перед завершением карьеры у него были мысли перейти в команду МЛС.

«Поначалу я сказал себе, что поеду в Америку, поиграю года два-три там. МЛС — это не так плохо. Но дело не только в футболе, тогда бы всем пришлось переезжать. Это меня притормозило», — приводит Goal слова Азара.

Однако из-за отсутствия желания продолжать играть бельгийский футболист принял решение завершить карьеру.

«Честно говоря, мне больше не хотелось играть в футбол. Если бы я действительно хотел продолжить, то нашел бы себе какое-нибудь место, даже если бы пришлось переехать. Но мне это уже не нужно. Я не хотел уезжать только для того, чтобы заработать еще больше денег и спустя две-три недели задуматься, зачем я это сделал», — добавил он.

Азар объявил о завершении карьеры в 2023 году. Его последним клубом стал мадридский «Реал». Также полузащитник играл за «Челси» и «Лилль».

33-летний бельгиец дважды становился чемпионом Испании и Англии. В сезоне-2021/22 он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. Вместе со сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира-2018.