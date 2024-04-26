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Испания

Сегодня, 10:23

Азар — о завершении карьеры: «Я больше не хотел играть в футбол»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признался, что перед завершением карьеры у него были мысли перейти в команду МЛС.

«Поначалу я сказал себе, что поеду в Америку, поиграю года два-три там. МЛС — это не так плохо. Но дело не только в футболе, тогда бы всем пришлось переезжать. Это меня притормозило», — приводит Goal слова Азара.

Однако из-за отсутствия желания продолжать играть бельгийский футболист принял решение завершить карьеру.

«Честно говоря, мне больше не хотелось играть в футбол. Если бы я действительно хотел продолжить, то нашел бы себе какое-нибудь место, даже если бы пришлось переехать. Но мне это уже не нужно. Я не хотел уезжать только для того, чтобы заработать еще больше денег и спустя две-три недели задуматься, зачем я это сделал», — добавил он.

Азар объявил о завершении карьеры в 2023 году. Его последним клубом стал мадридский «Реал». Также полузащитник играл за «Челси» и «Лилль».

33-летний бельгиец дважды становился чемпионом Испании и Англии. В сезоне-2021/22 он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. Вместе со сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером чемпионата мира-2018.

Источник: https://www.goal.com/en/news
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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