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Испания

Сегодня, 14:44

Азар склоняется к завершению карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эден Азар.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар задумывается об уходе из спорта, сообщает L'Equipe.

32-летний бельгиец еще может получить предложение из МЛС, но в данный момент склоняется к тому, чтобы завершить карьеру и остаться жить в Мадриде, где планирует заботиться о семье.

«Реал» объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

До «Реала» Азар играл за «Челси» и «Лилль».

Эден Азар
Футбол
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