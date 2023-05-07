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Испания

Сегодня, 16:58

Азар: «Я должен работать и надеяться, что смогу играть чаще»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал свои редкие появления в составе мадридцев.

«Это был трудный год, но это был год в большой команде. У меня хорошие отношения с тренером и игроками. Я хочу играть, но знаю, что это очень сложно. Я просто должен работать и надеяться, что смогу играть чаще», — сказал Азар Cadena Cope.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл в 9 матчах за «сливочных» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В последний раз он выходил в стартовом составе в январе.

Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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