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Испания

Сегодня, 01:54

Азар является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Эден Азар.
Фото Global Look Press
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Авторитетное издание L'Equipe в среду опубликовало результаты исследования заработных плат клубов чемпионата Испании.

Самым высокооплачиваемым игроком лиги является полузащитник «Реала» Эден Азар. Его зарплата составляет 2,25 миллиона евро в месяца.

Вторым в списке идет форвард «Барселоны» Роберт Левандовски — 2,!7 миллиона евро. Замыкает тройку его одноклубник Серхио Бускетс — 1,91 миллиона евро.

На 4-й строчке располагается защитник «Реала» Давид Алаба, зарабатывающий 1,88 миллиона евро. Пятое место делят Винисиус Жуниор («Реал»), Жорди Альба («Барселона») и Ян Облак («Атлетико»). Они получают по 1,67 миллиона евро.

Ранее L'Equipe разскрыло зарплаты игроков чемпионата Франции. В первую десятку лиги по зарплатам вошли только представители «ПСЖ».

Александр Головин. Головин является вторым игроком «Монако» по размеру зарплаты
Серхио Бускетс
Эден Азар
Ян Облак
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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