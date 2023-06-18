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Испания

Сегодня, 16:05

Азар заявил о готовности продолжать играть на профессиональном уровне

Виктория Кравченко
Эден Азар.
Фото AFP
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Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар заявил, что готов продолжать играть на профессиональном уровне.

«После трех непростых лет я просто хочу провести время с семьей и поехать в отпуск, как и все.

За последние несколько дней вы прочитали много ерунды. Я все еще готов играть на профессиональном уровне. Я отдыхал три года, у меня осталось немного энергии», — цитирует Азара RTBF.

Ранее сообщалось, что Азар задумывается о завершении карьеры.

«Реал» объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Эден Азар
ФК Реал
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