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Испания

Сегодня, 17:38

Балахнин: «Захаряну на протяжении этого сезона нужно доказывать, что он может быть игроком основного состава»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о шансах российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна стать игроком основного состава испанской команды.

«100% Захаряну нужно доказывать, что он нужен «Реал Сосьедад» на протяжении этого сезона. Назвать его игроком основного состава еще рано, ему действительно надо доказывать этот сезон. Пока назвать его игроком основного состава преждевременно, и наверное, не надо», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Захарян попал в заявку на матч против «Бенфики» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет 8 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Он провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005437518_balahnin_zaharyanu_nujno_budet_dokazyivat_ves_sezon_chto_on_mojet_igrat_v_osnovnom_sostave
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Сергей Балахнин
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