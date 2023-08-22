Бальбуэна считает, что Захарян может перейти в «Барселону» или «Реал»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о перспектиках бывшего одноклубника Арсена Захаряна, который перешел в «Реал Сосьедад».

«Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен — квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего. И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», — цитирует парагвайца «РБ Спорт».

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.