0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:08

Бальде не собирается покидать «Барселону»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде сообщил, что не собирается покидать клуб. В зимнее трансферное окно появилась информация, что английские клубы хотят заполучить игрока.

«Да, клуб и мой представитель встречались. Я ясно понимаю, что мое будущее здесь, в «Барсе». Я намерен остаться тут на много лет. Я пришел в этот дом, когда мне было всего 7 или 8 лет, а сейчас мне 19, это долго и надеюсь, что будет еще много лет в этом клубе», — цитирует L'Esportiu de Catalunya Бальде.

Действующий контракт 19-летнего испанца рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Бальде сыграл в 25 матчах во всех турнирах, сделал 4 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.

Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Севилья» хочет подписать Симеоне из «Наполи»

«Севилья» хочет подписать хавбека «Лацио» Луиса Альберто