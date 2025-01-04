«Барбастро» примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Муниципаль де Депортес Барбастро» и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за пять минут до начала игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Барбастро» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Год назад клубы также встречались в Кубке Испании, тогда победу одержала «Барселона» (3:2).

«Барбастро» выступает в «Сегунде РФЕФ» (четвертом по силе испанском дивизионе) и занимает в этой лиге 16-е место. В предыдущем раунде Кубка эта команда победила другой клуб из Барселоны — «Эспаньол».