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Сегодня, 19:15

«Барбастро» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Барбастро» и «Барселона» встретятся в матче Кубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Барбастро» примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Муниципаль де Депортес Барбастро» и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Трансляция стартует за пять минут до начала игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Барбастро» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 21:00. Municipal de Deportes Barbastro (Барбастро)
Барбастро
Барселона

Год назад клубы также встречались в Кубке Испании, тогда победу одержала «Барселона» (3:2).

«Барбастро» выступает в «Сегунде РФЕФ» (четвертом по силе испанском дивизионе) и занимает в этой лиге 16-е место. В предыдущем раунде Кубка эта команда победила другой клуб из Барселоны — «Эспаньол».

Футбол
ФК Барселона
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