Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Феликс захочет в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию, что нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть мадридский клуб.

«В Португалии известно о том, что игрок недоволен своим положением в клубе, и он хочет перейти в другой клуб, но мы не знаем позицию «Атлетико». Пока неизвестно, отпустит ли его клуб, потому что за его трансфер заплатили «Бенфике» большие деньги, а чтобы перейти в другой клуб, нужно иметь предложение. Я сомневаюсь, что Феликс захочет в «Манчестер Юнайтед», в интересе «Баварии» и «ПСЖ» я тоже сомневаюсь. К этому вопросу нужно подойти прагматично. Важно, как он будет играть на чемпионате мира. В этом году в ла лиге он особо не играл, понятно, что он недоволен. Феликс действительно хочет найти себе новый клуб. Как минимум, за него будут требовать больше 90 миллионов евро, будет непросто. С другой стороны, на ЧМ он провел один матч против сборной Ганы, если успешно проведёт турнир, то будут хорошие варианты», — цитирует Metaratings агента.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, а также сделал три голевые передачи.