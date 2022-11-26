Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

26 ноября, 13:31

Агент Барбоза: «Сомневаюсь, что Феликс захочет в «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию, что нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть мадридский клуб.

«В Португалии известно о том, что игрок недоволен своим положением в клубе, и он хочет перейти в другой клуб, но мы не знаем позицию «Атлетико». Пока неизвестно, отпустит ли его клуб, потому что за его трансфер заплатили «Бенфике» большие деньги, а чтобы перейти в другой клуб, нужно иметь предложение. Я сомневаюсь, что Феликс захочет в «Манчестер Юнайтед», в интересе «Баварии» и «ПСЖ» я тоже сомневаюсь. К этому вопросу нужно подойти прагматично. Важно, как он будет играть на чемпионате мира. В этом году в ла лиге он особо не играл, понятно, что он недоволен. Феликс действительно хочет найти себе новый клуб. Как минимум, за него будут требовать больше 90 миллионов евро, будет непросто. С другой стороны, на ЧМ он провел один матч против сборной Ганы, если успешно проведёт турнир, то будут хорошие варианты», — цитирует Metaratings агента.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, а также сделал три голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
Паулу Барбоза
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хави просит руководство «Барселоны» продлить контракт с Бускетсом на один год

«МЮ» этой зимой хочет купить Мемфиса Депая