«Барселона» встретится с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барселона» — «Алавес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 21-го тура ла лиги каталонцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Клуб из Витории-Гастейса с 21 баллом располагается на 18-й строчке чемпионата.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

02 февр, 16:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

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