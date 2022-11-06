«Барселона» переиграла «Альмерию» в прощальном матче Пике

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«Барселона» выиграла у «Альмерии» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на «Камп Ноу».
На 7-й минуте встречи форвард Роберт Левандовски не реализовал пенальти. В первом тайме голов забито не было. После перерыва забитыми мячами отметились Усман Дембеле и Френки де Йонг.
Этот матч был последним в карьере защитника каталонского клуба Жерара Пике. Он был заменен на 85-й минуте на Андреаса Кристенсена.
«Барселона» набрала 34 очка и вышла в лидеры ла лиги. «Альмерия» идет на 15-й строчке — 13 очков.
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