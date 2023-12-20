«Барселона» вырвала победу над аутсайдером ла лиги «Альмерией»

«Барселона» дома победила «Альмерию» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У каталонцев голы забивали Рафинья и Серхи Роберто, который оформил дубль. У гостей отметились Лео Баптистао и Эдгар Гонсалес.

«Барселона» набрала 38 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Блаугранас» обошли «Атлетико» (38), у которого есть один матч в запасе.

«Альмерия» занимает последнее место в таблице чемпионата Испании — 5 очков. Команда еще не побеждала в этом сезоне ла лиги — 5 ничьих и 13 поражений.