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Сегодня, 19:00

«Барселона» — «Альмерия»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги

Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Альмерия на «Окко Спорт» начнется в 22.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Педри и Френки де Йонг.
Педри (слева) и Френки де Йонг.
Фото Reuters
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20 декабря «Барселона» дома на стадионе «Олимпико» сыграет против «Альмерии» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ла лиги «Барселона» — «Альмерия» пройдет в прямом эфире в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало — с 21.00 мск. Следить за ключевыми событиями игры испанских команд можно в матч-центре «СЭ».

«Барселона» под рукодством тренера Хави набрала 35 очков за 17 туров, занимая третье место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» с 5 баллами находится на 20-й, последней строчке.

Последний раз команды играли друг с другом 26 февраля 2023 года. Тогда «Альмерия» победила каталонцев со счетом 1:0 в 23-м туре чемпионата Испании прошлого сезона.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
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