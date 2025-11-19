Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:15

«Барселона» — «Атлетик»: дата и время начала матча чемпионата Испании

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в чемпионате Испании 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 ноября. Начало матча обновленном стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Каталония) — в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Атлетик» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире класико покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.10 мск, за 5 минут до игры.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; проводят тренировку на &laquo;Камп Ноу&raquo;.«Барселона» возвращается на «Камп Ноу». Стадион реконструировали больше двух лет — доделывать будут еще дольше

Последний раз «Барселона» играла на легендарном стадионе 28 мая 2023 года, победив «Мальорку» (3:0). Затем арена закрылась на масштабную реконструкцию, а команда была вынуждена проводить домашние матчи на 50-тысячном Олимпийском стадионе. Подробнее об обновлении стадиона можно узнать в нашем материале.

