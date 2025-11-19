«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 ноября. Начало матча обновленном стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Каталония) — в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Атлетик» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире класико покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.10 мск, за 5 минут до игры.

Последний раз «Барселона» играла на легендарном стадионе 28 мая 2023 года, победив «Мальорку» (3:0). Затем арена закрылась на масштабную реконструкцию, а команда была вынуждена проводить домашние матчи на 50-тысячном Олимпийском стадионе. Подробнее об обновлении стадиона можно узнать в нашем материале.