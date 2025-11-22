«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)

Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Атлетик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2», сайте matchtv.ru.

После 12 туров Ла Лиги каталонцы набрали 28 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Бильбао с 17 очками располагается на седьмой строчке в чемпионате.

