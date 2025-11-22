Видео
Сегодня, 15:15

«Барселона» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в чемпионате Испании 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педри («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» и «Атлетик» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик

Следить за ключевыми событиями игры «Барселона» — «Атлетик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2», сайте matchtv.ru.

После 12 туров Ла Лиги каталонцы набрали 28 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Бильбао с 17 очками располагается на седьмой строчке в чемпионате.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
