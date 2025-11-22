«Барселона» на «Камп Ноу» в большинстве разгромила «Атлетик» и вышла на первое место в Ла лиге

Сегодня, 20:16
«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» из Бильбао в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 4:0.
Хозяева провели первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции. «Барселона» не играла на арене с мая 2023 года.
Дубль у каталонцев оформил Ферран Торрес (45+3-я и 90+1-я минуты). По голу забили Роберт Левандовски (4-я) и Фермин Лопес (48-я).
«Барселона» (31 очко) по дополнительным показателям обошла «Реал» (31) и возглавила таблицу Ла лиги, но у мадридцев есть игра в запасе.
«Атлетик» (17) опустился на восьмую позицию в турнирной таблице.
