Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Сегодня, 20:16

«Барселона» на «Камп Ноу» в большинстве разгромила «Атлетик» и вышла на первое место в Ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» из Бильбао в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 4:0.

Хозяева провели первый матч на «Камп Ноу» после реконструкции. «Барселона» не играла на арене с мая 2023 года.

Дубль у каталонцев оформил Ферран Торрес (45+3-я и 90+1-я минуты). По голу забили Роберт Левандовски (4-я) и Фермин Лопес (48-я).

По голу забили Роберт Левандовски (4-я минута), Ферран Торрес (45+3-я) и Фермин Лопес (48-я).

«Барселона» (31 очко) по дополнительным показателям обошла «Реал» (31) и возглавила таблицу Ла лиги, но у мадридцев есть игра в запасе.

«Атлетик» (17) опустился на восьмую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Атлетик
Источник: Таблица Ла лиги
5

  • berzulemic

    кричит заведующий)

    22.11.2025

  • berzulemic

    вышла на первое. но даже у вас на сайте вторая) супер .

    22.11.2025

  • Rutozid

    > и вышла на первое место в Ла лиге Нет, не вышла. И завтра при любых раскладах не выйдет.

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    22.11.2025

  • Иньес Андреста

    Добро пожаловать на Камп Ноу! Следующий!

    22.11.2025

    Футбол
    ФК Атлетик (Бильбао)
    ФК Барселона
