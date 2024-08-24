«Барселона» победила «Атлетик» в матче ла лиги

«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» в матче 2-го тура ла лиги — 2:1.

Первый гол в игре забил форвард хозяев Ламин Ямаль на 24-й минуте. В концовке первого тайма полузащитник гостей Охиан Санчет реализовал пенальти и сравнял счет. На 75-й минуте Роберт Левандовски снова вывел сине-гранатовых вперед.

После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».

«Атлетик» (1 балл) опустился на 15-ю строчку. 28-го числа красно-белые на своем поле примут «Валенсию».