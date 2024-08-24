Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:02

«Барселона» победила «Атлетик» в матче ла лиги

Алина Савинова
Ламин Ямаль (справа) в матче против «Атлетика».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Барселона» на своем поле победила «Атлетик» в матче 2-го тура ла лиги — 2:1.

Первый гол в игре забил форвард хозяев Ламин Ямаль на 24-й минуте. В концовке первого тайма полузащитник гостей Охиан Санчет реализовал пенальти и сравнял счет. На 75-й минуте Роберт Левандовски снова вывел сине-гранатовых вперед.

После двух туров ла лиги «Барселона» с 6 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. 27 августа каталонский клуб отправится в гости к «Райо Вальекано».

«Атлетик» (1 балл) опустился на 15-ю строчку. 28-го числа красно-белые на своем поле примут «Валенсию».

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 20:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:1
Атлетик
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
Обсудить
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании