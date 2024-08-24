«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в матче 2-го тура испанской примеры в субботу, 24 августа. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга, начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре ла лиги «Барселона» победила «Валенсию» со счетом 2:1, а «Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1).

В сезоне-2023/24 команды встречались три раза. В 10-м туре чемпионата Испании «Барселона» одержала победу со счетом 1:0, в 27-м туре была зафиксирована ничья (0:0), а в четвертьфинале Кубка Испании сильнее оказался «Атлетик» (4:2).