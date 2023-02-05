«Барселона», «Атлетико» и «Милан» претендуют на Обамеянга

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг находится в сфере интересов «Барселоны», «Атлетико» и «Милана», утверждает Daily Mail.

33-летний габонец решил покинуть «синих» после исключения из заявки команды на Лигу чемпионов.

Каталонская команда уже пыталась подписать Обамеянга в январе, однако ей пришлось отказаться от этой идеи из-за опасений нарушить финансовый фейр-плей.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.