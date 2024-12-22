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«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в ла лиге

Сергей Разин
корреспондент
21 декабря. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).
Фото AFP
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«Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

На гол Педри мадридцы ответили точными ударами Родриго де Пауля и Александра Серлота, который забил на 90+6-й минуте.

«Атлетико» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Испании, «Барселона» в последних семи играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

После этого матча «Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке. Идущий на третьем месте «Реал» набрал 37 очков.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:2
Атлетико

8
ФК Атлетико
ФК Барселона
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