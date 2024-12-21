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Сегодня, 21:45

«Барселона» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Барселона» и «Атлетико» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Барселона» и «Атлетико» встретятся в матче 18-го тура испанской ла лиги в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч лидеров чемпионата Испании будут показывать канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Барселона» — «Атлетико» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 18-й тур
21 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетико

Обе команды набрали по 38 очков в этом сезоне ла лиги, но «Барселона» провела на одну игру меньше. В случае победы «Атлетико» выйдет на единоличное первое место. В 17-м туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Леганесу» (0:1), а «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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