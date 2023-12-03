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«Барселона» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в чемпионате Испании 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
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«Барселона» на своем поле примет «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 декабря. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Okko Спорт».

В пяти последних очных противостояниях трижды победу одерживали каталонцы (1:0, 1:0, 4:2). Команда из Мадрида побеждала один раз — 2:0. Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
03 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетико

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Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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