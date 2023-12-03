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«Барселона» — «Атлетико»: время начала матча и где смотреть трансляцию онлайн

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в чемпионате Испании по футболу 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото AFP
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«Барселона» сыграет с «Атлетико» в рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу 3 декабря, в воскресенье. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Атлетико» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
03 дек, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Атлетико

По итогам 14-ти туров ла лиги каталонцы и клуб из столицы Испании набрали одинаковое количество очков — по 31. «Атлетико» опережает по дополнительным показателям и занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда Хави — на 4-й строчке.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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