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Испания

29 апреля, 23:58

«Барселона» в большинстве разгромила «Бетис»

Мария Гусева
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters
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«Барселона» на своем поле разгромила «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 4:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Рафинья. Еще один гол забил полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес в свои ворота.

«Барселона» играла в большинстве с 33-й минуты. Хавбек «Бетиса» Эдгар Гонсалес получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 79 очков. «Бетис» располагается на 6-й строчке — 49 очков.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
29 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Бетис

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
2
0
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