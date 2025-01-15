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«Барселона» — «Бетис»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Барселона» сыграет с «Бетисом» в 1/8 финала Кубка Испании 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок ФК «Барселона».
Фото Reuters
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«Барселона» на своем поле примет «Бетис» в 1/8 финала Кубка Испании в среду, 15 января. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Бетис» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок Испании сезона 2024/2025 стартовал 9 октября 2024-го и завершится 26 апреля 2025-го.

Испания. Кубок. 1/8 финала
15 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бетис

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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