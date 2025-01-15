«Барселона» на своем поле примет «Бетис» в 1/8 финала Кубка Испании в среду, 15 января. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Бетис» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок Испании сезона 2024/2025 стартовал 9 октября 2024-го и завершится 26 апреля 2025-го.