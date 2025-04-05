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5 апреля, 18:10

«Барселона» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Барселона» и «Бетис» встретятся в чемпионате Испании 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» и «Бетис» встретятся в 30-м туре чемпионата Франции в субботу, 5 апреля. Матч примет Олимпийский стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры ла лиги организуют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 21.45, за 15 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального ТВ, при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Бетис» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 30-й тур.
05 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:1
Бетис

«Барселона» в чемпионате Испании-2024/25 набрала 66 очков в 29 турах и перед игровым днем занимала первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником сине-гранатовых были соседи по Каталонии из «Жирона» (4:1). У «Бетиса» — 47 очков и шестая строчка в лиге, в предыдущем туре команда обыграла соседей по городу из «Севильи» (2:1).

ФК Барселона
ФК Бетис
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