«Барселона» и «Бетис» встретятся в 30-м туре чемпионата Франции в субботу, 5 апреля. Матч примет Олимпийский стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры ла лиги организуют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 21.45, за 15 минут до стартового свистка. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального ТВ, при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Бетис» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 30-й тур.

05 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

«Барселона» в чемпионате Испании-2024/25 набрала 66 очков в 29 турах и перед игровым днем занимала первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником сине-гранатовых были соседи по Каталонии из «Жирона» (4:1). У «Бетиса» — 47 очков и шестая строчка в лиге, в предыдущем туре команда обыграла соседей по городу из «Севильи» (2:1).