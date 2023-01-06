«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, утверждает Sport.es.

При этом главный тренер «Барселоны» Хави пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит под концепцию его игры.

Однако клуб все равно намерен купить 25-летнего хавбека сборной Португалии.

«Вулверхэмптон» согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы». Англичанам интересны Франк Кессие и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».

Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.