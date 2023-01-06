Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:12

«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» близка к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, утверждает Sport.es.

При этом главный тренер «Барселоны» Хави пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит под концепцию его игры.

Однако клуб все равно намерен купить 25-летнего хавбека сборной Португалии.

«Вулверхэмптон» согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы». Англичанам интересны Франк Кессие и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».

Рубен Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне.

ФК Барселона
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дембеле — об интересе «ПСЖ»: «Я счастлив в «Барселоне»