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Испания

Сегодня, 17:28

«Барселона» близка к заключению нового контракта с Маркосом Алонсо

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» близка к заключению нового контракта с защитником Маркосом Алонсо, утверждает Mundo Deportivo.

Переговоры между сторонами продвигаются очень позитивно.

Прошлым летом ради перехода в стан сине-гранатовых Маркос Алонсо значительно снизил зарплату. Тогда с ним подписали контракт до 2023 года, пообещав, что соглашение продлят, если уровень игры 31-летнего защитника устроит клуб.

В этом сезоне Алонсо забил 1 гол в 12 матчах за «Барсу» во всех турнирах.

Напомним, Маркос является воспитанником мадридского «Реала».

Маркос Алонсо
ФК Барселона
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