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Испания

Сегодня, 13:33

«Барселона» была близка к подписанию Кавани в январе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» могла подписать нападающего Эдинсона Кавани в январе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб был близок к подписанию 35-летнего игрока в зимнее трансферное окно в начале 2022 года, но в итоге «Барса» подписала Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

В итоге Кавани в августе 2022 года подписал контракт с «Валенсией» до 2024 года. В этом сезоне он сыграл 6 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221029/1001887915/futbol-fc-barcelona.html

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