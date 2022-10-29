«Барселона» была близка к подписанию Кавани в январе

«Барселона» могла подписать нападающего Эдинсона Кавани в январе, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб был близок к подписанию 35-летнего игрока в зимнее трансферное окно в начале 2022 года, но в итоге «Барса» подписала Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

В итоге Кавани в августе 2022 года подписал контракт с «Валенсией» до 2024 года. В этом сезоне он сыграл 6 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.