«Барселона» была близка к подписанию Кавани в январе

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«Барселона» могла подписать нападающего Эдинсона Кавани в январе, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб был близок к подписанию 35-летнего игрока в зимнее трансферное окно в начале 2022 года, но в итоге «Барса» подписала Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».
В итоге Кавани в августе 2022 года подписал контракт с «Валенсией» до 2024 года. В этом сезоне он сыграл 6 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
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Основные источники исследования