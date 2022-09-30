«Барселона» должна «Манчестер Сити» еще 52 миллиона евро за Торреса

«Барселона» должна «Манчестер Сити» еще 52 миллиона евро за полузащитника Феррана Торреса, сообщает Catalunya Radio.

Каталонский клуб приобрел 22-летнего испанца зимой 2022 года за 55 миллионов евро и бонусы.

По информации источника, в момент, когда был осуществлен трансфер, сине-гранатовые заплатили за полузащитника лишь 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Торрес забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.