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Сегодня, 11:44

«Барселона» должна «Манчестер Сити» еще 52 миллиона евро за Торреса

Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» должна «Манчестер Сити» еще 52 миллиона евро за полузащитника Феррана Торреса, сообщает Catalunya Radio.

Каталонский клуб приобрел 22-летнего испанца зимой 2022 года за 55 миллионов евро и бонусы.

По информации источника, в момент, когда был осуществлен трансфер, сине-гранатовые заплатили за полузащитника лишь 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Торрес забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.ccma.cat/catradio/tot-costa/secrets-de-la-memoria-economica-del-barca/noticia/3187292/
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